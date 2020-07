Esports Awards 2020 - Das sind die Nominierten

Bis die Preise endgültig verliehen werden, dauert es noch ein wenig. Bekannt sind allerdings schon jetzt die Nominierten der Community-Kategorien. Außerdem wurden neue Awards angekündigt.

Ocelote vs. Sjokz

Insbesondere in der Kategorie "Persönlichkeit des Jahres" hat League of Legends einen großen Auftritt. Carlos "ocelote" Rodriguez, Eefje "Sjokz" Depoortere, Lee "Faker" Sang-hyeok und Indiana "Froskurinn" Black duellieren sich mit einigen anderen um die Auszeichnung. Das sind die Nominierten:

Esports Collegiate Award

The University of California at Irvine

Maryville University of Saint Louis

Full Sail University

Kevin Hoang

NACE

NUEL

College Carball

Tyrelle Appleton

TESPA

Esports Content Creator of the Year

Ashley Kang

Esports Talk

Musty

Hecz

Nadeshot

UpUpDownDown

Esports Mobile Game of the Year

PUBG MOBILE

Clash Royale

Brawl Stars

Free Fire

Arena of Valor

Call of Duty Mobile

Clash of Clans

Mobile Legends

Esports Personality of the Year

Ocelote

Goldenboy

Nadeshot

Sjokz

Dr Lupo

Faker

Hecz

Froskurinn

Fallen

Streamer of the Year

Dr Lupo

Pokimane

TimTheTatman

Summit1G

Gaules

XQC

Ibai

CourageJD

MortaL

Swagg

Asmongold

Zusätzlich kündigten die Esports Awards zwei neue Kreativ-Awards an. Das Esports creative team of the year und Esports content pieces of the year sollen jeweils geehrt werden.

"Bei den Esports Awards brüsten wir uns damit, auf die Community zu hören und eine Plattform zu bieten, um jene zu feiern, die sonst unbemerkt blieben. Die Kreativen der Industrie sind einige der talentiertesten Individuen und wir freuen uns darauf, die Scheinwerfer auf ihre Arbeit zu richten.", sagt Michael Ashford, Managing Director der Esports Awards. "Ich bin sehr stolz auf die Richtung, die die Esports Awards eingeschlagen haben und freue mich das eSports-Vermächtnis mitzugestalten."

Außerdem kehrt der Lifetime Achievement Award zurück. Dieser ehrt Personen, die über ihre gesamte Karriere hinweg eine gewisse Wirkung erzielt haben und sich dem Leben in der Industrie komplett verschrieben haben.