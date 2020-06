In den vergangenen Tagen haben sich immer wieder Frauen zu Wort gemeldet, die auf die eine oder andere Art sexuell belästigt, missbraucht oder gar vergewaltigt wurden. Dabei ist nicht nur der eSports betroffen, auch im Wrestling-Business zieht das Thema derzeit große Kreise, wie der Skandal um den populären Indy-Wrestler Joey Ryan zeigt.

Via Twitter enthüllte die Streamerin Bria Leigh, dass sie bereits im vergangenen Oktober eine Anzeige aufgrund einer Vergewaltigung gegen Bil "Jump" Carter bei der Polizei einreichte.

In einem längeren Statement beschreibt sie die Situation, die sich letztes Jahr zugetragen haben soll. So traf sie auf Carter erstmals im Zuge einer Feier; mit dabei waren einige ihrer Freunde, die ebenfalls in der Videospiel/eSports-Industrie tätig sind. Nach einiger Zeit schlug Bil vor, dass alle zu ihm nach Hause kommen könnten um dort die Party ausklingen zu lassen.

Bria berichtet davon, dass sie als Letzte auf der Party gewesen ist, ehe es zu den Übergriffen Carters kam. Weiter schreibt sie, dass sie im Nachgang zur Polizei ging, sich im Krankenhaus auf einen entsprechenden Übergriff hat untersuchen lassen und dass sich Carter in den Wochen danach bei ihr meldete, auch um sicher zu gehen, dass die gesamte Situation nur zwischen den beiden bleibt.

Bil "Jump" Carter hatte sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert, die Reaktion innerhalb der Szene fällt jedoch entsprechend aus. Weitere Frauen bezichtigen Bil Carter übergriffig gewesen zu sein.

Carter selbst wurde durch seine Hosting-Aktivitäten für die Twitch-Rivals-Events bekannt, war aber auch als Caster/Host für Games wie Apex Legends aktiv.