Auf dem offiziellen Twitterprofil der TwitchCon wurde gestern verkündet, dass die große Convention in San Diego für 2020 abgesagt wird.

Der TwitchCon, die, wie der Name schon erahnen lässt, vom Streaming-Giganten Twitch veranstaltet wird, gibt den Streamern und seinen Zuschauern die Möglichkeit, sich im realen Leben zu treffen. Damit reiht sich die TwitchCon San Diego in eine bereits lange Liste von Veranstaltungen, die aufgrund von COVID-19 und den daraus resultierenden Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit abgesagt werden mussten.

Die Ankündigung kommt angesichts der nach wie vor weltweit sehr ernsten Lage rund um die Pandemie nicht völlig unerwartet. Auch schon die europäische Version der TwitchCon in Amsterdam wurde Anfang März diesen Jahres wegen gesundheitlicher Bedenken der Teilnehmer und der Öffentlichkeit abgesagt.

"Aufgrund von Einschränkungen bei großen Versammlungen und anhaltenden Sorgen um die Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeinde, des Twitch-Teams und der lokalen Gemeinschaft in San Diego haben wir beschlossen, die TwitchCon San Diego in diesem Herbst abzusagen", sagte TwitchCon in der offiziellen Erklärung, die auf dem Twitter-Account veröffentlicht wurde.

Gibt es digitalen Ersatz?

Ob es wie bei anderen großen Gaming-Events eine digitale Ersatz-Veranstaltung geben wird, ist noch nicht klar. Stattdessen gab Twitch dazu nur eine vage Andeutung, dass an einer Möglichkeit gearbeitet werden soll, dass Content-Creator und Zuschauer später im Jahr doch noch auf persönlicher Ebene zusammen kommen könnten.