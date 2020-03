Activision hat Solo-Modus für das Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale "Warzone" angekündigt © Activision

Das Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale "Warzone" ging am 10. März an den Start. Nur eine Woche später kündigte Activision einen Solo-Modus an.