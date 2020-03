Diese Woche kündigte die FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) die für die F1-Events verantwortlich ist an, dass der für den 15. März geplante große Preis von Australien wegen Corona-Bedenken ausfallen wird.

Da derzeit nahezu alle Großveranstaltungen abgesagt werden, haben die Sportler viele Lücken in ihren sonst prall gefüllten Kalendern. Die britische eSports-Organisation Veloce Esports nutze die Gunst der Stunde und veranstaltete kurzerhand ein virtuelles F1-Rennen unter dem Namen "Not the AUS GP".

An dem Event beteiligten sich verschiedenste Formel 1 Profis und duellierten sich mit den besten Gamern. Einer dieser Stars war Lando Norris von McLaren. Er streamte sein Rennen auf der Plattform Twitch und erreichte zu seiner eigenen Überraschung gleich 70.000 aktive Zuschauer. Damit war er zu dem Zeitpunkt des Rennens der meistgesehene Twitch-Streamer.

Mit dabei war auch noch Lewis Hamilton, Stoffel Vandoorne und Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois.

Riesenerfolg für "Not the AUS GP"

Veranstalter des Rennens, Veloce Esports war überwältigt von dem Erfolg des spontanen Rennens. Sie erreichten über 2 Millionen Zuschauer und waren in Deutschland sogar auf Platz 1 der Twitter-Trends.

Nach dem sensationellen Erfolg arbeitet Veloce Esports bereits an dem nächsten Rennen. Nachdem auch der Grand Prix in Bahrain abgesagt wurde trägt es den passenden Titel "Not the Bah GP".