Tempo Storm hat in einer Ankündigung auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass sie in der letzten Finanzierungsrunde über den Galaxy EOS VC Fund satte 3.3 Millionen US-Dollar eingenommen haben. Das Team möchte diese Finanzierungs-Spritze jetzt nutzen, um über die Grenzen einer klassischen eSports-Organisation hinauswachsen.

Tempo Storm ist im eSports kein unbekannter Name. Sie stellen Teams in Hearthstone, Super Smash Bros. Ultimate, Magic: The Gathering, PUBG Mobile, Fortnite und Rainbow Six Siege. Doch das ambitionierte Team rund um Gründer und CEO Andrey "reynad" Yanuk reicht das nicht. Sie wollen Tempo Storm weiterbringen und auch in interaktive Medien und Game-Design einsteigen.

Große Pläne für die Zukunft

Reynad dazu in der Ankündigung: "Tempo Storm ist in der Welt der kompetitiven Games schon sehr bekannt, aber wir waren immer eher eine Medienfirma als ein Sportteam. Wir glauben daran dass Interaktivität die Zukunft der Unterhaltungsbranche ist und wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere Investoren diese Vision teilen. Das kommende Spiel und die Shows werden wegbereitend für die Welt der interaktiven Medien sein."

Der Fokus liegt derzeit darauf, ihr neues Spiel "The Bazaar" an den Start zu bringen. Dazu arbeiten sie am "Game Changers" Franchise.

Neues digitales Kartenspiel: The Bazaar

"The Bazaar" heißt das neue digitale Kartenspiel. Tempo Storm baut insbesondere auf die Erfahrung von Reynad, der jahrelange Erfahrung als professioneller Kartenspieler in diversen Titeln mitbringt. Sie wollen eine innovative neue Herangehensweise an das Genre wagen. Der Markt ist heiß umkämpft. Hearthstone war lange Zeit an der Spitze, aber mit Riot's "Legends of Runeterra" und "Magic: The Gathering" ist jetzt viel Konkurrenz am Start.

Im Early Access ist The Bazaar bereits spielbar © The Bazaar / Tempo Storm

Hat The Bazaar das Zeug dazu, es mit den anderen Titeln aufzunehmen? Interessierte können auf playthebazaar.com bereits in den Early Access einsteigen und das Game antesten.