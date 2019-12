Offizielle Pressemeldung von KONAMI

Dank der heutigen Ankündigung wird es die Spieler von RCD Mallorca dank 3D-Scan inklusive aller Tattoos im Spiel geben. Dazu gehören:

Um die Erweiterung der Partnerklubs mit der Ankündigung von RCD Mallorca zu feiern, gibt es in allen PES-Produkten (Zu den Titeln gehören eFootball PES 2020 (PC/Konsole/Mobile), PES Club Manager sowie PES Card Collection) ab dem 16. Dezember eine neue Kampagne, die Nutzern folgende sechs Spieler von RCD Mallorca schenkt:

Salva Sevilla

Lago Junior

Aleix Febas

Cucho Hernández

Takefusa Kubo

Iddrisu Baba

Die offizielle Partnerschaft zwischen KONAMI und RCD Mallorca führt außerdem dazu, dass es in Zukunft häufiger lokale Veranstaltungen und Aktivitäten der beiden Organisationen geben wird.

Maheta Molango, CEO von RCD Mallorca, kommentierte: "Diese neue Partnerschaft mit KONAMI ist für den Klub in gleich drei Aspekten ein Schritt nach vorne: Erstens, um die Digitalisierung von RCD Mallorca weiter voranzutreiben, glauben wir, dass die Partnerschaft mit KONAMI von grundlegender Bedeutung ist, um in diesem Bereich voranzukommen und neue Möglichkeiten zu erschließen. Weiterhin ist im Rahmen unserer Expansion in Japan über den immensen Beitrag von Take Kubo hinaus eine Verbindung zu diesem Unterhaltungskonzern des Landes für das weitere Wachstum unerlässlich. Abschließend fühlen wir uns geehrt, dass KONAMI als weltweit anerkanntes Unternehmen unser Projekt als Wachstumstreiber im komplexen spanischen Fußballmarkt nutzt."

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment, B.V., kommentierte: "Wir waren immer stolz auf unsere Fähigkeit, dauerhafte und wirkungsvolle Beziehungen zu Fußballvereinen auf der ganzen Welt aufzubauen. Die heutige Ankündigung unserer Partnerschaft mit RCD Mallorca bietet uns aufregende neue Möglichkeiten, mit unserem spanischen Publikum in Kontakt zu treten."

Den Trailer zur Ankündigung der Partnerschaft gibt es in voller Länger unter: https://youtu.be/-TL0KQMvEPE