Die NBA 2K League hat bekanntgegeben, dass das erste Qualifikations-Event in Europa überhaupt, das NBA 2K League European Invitational, ab Freitag, den 13. Dezember, bis Samstag, den 14. Dezember in London stattfinden wird. Bei dem zweitägigen Event können sich mehrere Elite-Spieler aus Europa für den NBA 2K League Draft 2020 qualifizieren. Spieler qualifizieren sich für den Draft, wenn sie eine Überprüfung bestehen.

Breites Rahmenprogramm

Das NBA 2K League European Invitational bietet 20 Spielern aus Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, der Türkei und dem Vereinigten Königreich an zwei Tagen voller Gameplay, inklusive Trainingsspielen sowie eines Doppel-Ausscheidungsturniers am zweiten Tag, und Gesprächen mit Repräsentanten und Team-Managern der Liga eine Bühne. Die NBA 2K League hat die Spieler für das Event per NBA 2K League Combine, in gemischten Turnieren der NBA 2K-Community und auf Basis historischer Leistungen in NBA 2K-Events ausgewählt.

"Wir freuen uns, die besten NBA 2K-Spieler Europas für unser erstes Qualifikations-Event in Europa überhaupt zusammenzubringen", so NBA 2K League Managing Director Brendan Donohue. "Aufbauend auf dem APAC Invitational der letzten Saison, bei dem wir mehrere Spieler aus der Region Asien-Pazifik für den Draft gefunden haben, ist es uns wichtig, unseren Talentpool weiter zu stärken, indem wir den besten internationalen Spielern mehr Möglichkeiten bieten, sich für den NBA 2K League Draft 2020 zu qualifizieren."

Das Doppel-Ausscheidungsturnier am 14. Dezember wird auf den NBA 2K League-Kanälen auf Twitch und YouTube live gestreamt. Wenn das European Invitational endet wählt ein Komitee, bestehend aus Repräsentanten und Team-Managern der Liga, mehrere Spieler aus, die sich für den NBA 2K League Draft qualifizieren.

Unter den Repräsentanten der NBA 2K League, die als Talentsucher beim European Invitational auftreten, befinden sich Cody Parrent, Gaming Senior Director für Esports-Operationen und Cheftrainer der Pacers, Jeff Terrell, Cheftrainer der 76ers GC und Trainer des Jahres 2019 der NBA 2K League, sowie Harry "HazzaUK" Hurst (UK), Center bei Knicks Gaming. Weitere Informationen über das European Invitational werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Drei europäische Spieler sind bisher in der NBA 2K League angetreten: Hurst, Jamie "vGooner" Bull (UK) und Jannis "JLB" Neumann (Deutschland).

Weitere Informationen findet ihr hier.