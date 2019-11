Fnatic kooperiert mit Hello Kitty

Hello Kitty ist eine fiktive Figur der japanischen Firma Sanrio in Katzengestalt.

Die Zusammenarbeit umfasst Merchandise, Kunstwerke und eine Auftaktveranstaltung in Tokio. Die Gaming Kollektion soll am 15. November 2019 released werden. Auf einer gesonderten Website können Fans sich anmelden, um sich ein PC Hintergrundbild zu sichern. Nähere Informationen werden jedoch erst nach Ablauf des Timers veröffentlicht.

Die Ware wird in begrenzter Menge verfügbar sein und nicht wieder aufgestockt werden. Ausgewählte Artikel sollen zudem nur "sehr stark limitiert" erworben werden können.

Am 25. Oktober 2019 wurde erstmals die Gerüchteküche angeheizt, dass Fnatic eine Kooperation mit Hello Kitty starten könnte, als Top Laner Gabriel "Bwipo" Rau auf Twitter ein Foto in Hello Kitty Jersey veröffentlichte.

Laut Gründer und CEO von Fnatic Sam Mathews sei die Kooperation mit Hello Kitty "das Verrückteste", was sie je getan hätten.

