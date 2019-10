Rudy Gobert, seines Zeichens Center und Rimprotector für die Utah Jazz in der NBA, engagiert sich fortan finanziell bei der eSports-Firma ReKTGlobal, die unter anderem für die nordamerikanische Organisation Rogue verantwortlich zeichnet.

ReKTGlobal-Mitgründer Amish Shah spricht sehr enthusiastisch von dem "Neuzugang": "Rudy passt hervorragend zu ReKTGlobal. Ein leidenschaftlicher und langjähriger Gamer, der ein gutes Business-Gespür und frische Ideen mitbringt."

Gobert hatte schon vor geraumer Zeit den Plan geäußert, in den eSport einzusteigen und hat sich nun entschieden wo.

Gobert hat Leidenschaft für Gaming

"Meine Leidenschaft für Gaming ist sowohl bei den Utah Jazz als auch in der französischen Nationalmannschaft bekannt. Ich wollte schon eine ganze Weile in eSports investieren und mehr involviert werden", meint Gobert. "Ich freue mich vor allem darauf, mit dem neuen Call of Duty Franchise Team zu spielen, bevor sie in ihre Wettkämpfe starten."

Neben dem Basketballer haben auch schon Nicky Romero, Marco "Tainy" Masis, Lex Borrero, Mitglieder der Band Imagine Dragons, sowie der weltbekannte DJ Steve Aoki in ReKTGlobal investiert.

Durch die "Verpflichtungen" dieser Bandbreite an Prominenten erhöht die Firma auch die Aufmerksamkeit für sich und eSports an sich. Gerade wenn Persönlichkeiten aus anerkannten Sportarten einsteigen, wird die gesellschaftliche Akzeptanz in der Breite greifbarer.