Acht Wettbewerber aus Europa, Asien und Amerika qualifizierten sich für das Finale. Am Samstag treten sie vor 1.500 Fans im Pariser Maison de la Mutualité gegeneinander an, um den Titel des besten Beschwörers 2019 zu gewinnen. Insgesamt wird ein Preispool in Höhe von 130.000 Euro ausgespielt. Der Brite "Baus~" und der Franzose "Rosith" treffen auf die Herausforderer "Diligent", "Lama", "Judas" und "L’est" aus Asien sowie die beiden US-Amerikaner "Thompsin" und "Tree".

Laut David Mohr, Managing Director der GAMEVIL COM2US Europe GmbH, dem europäischen Publisher von Summoners War und Veranstalter der Summoners War Championship 2019, stehe ein fantastischer Schauplatz im Herzen von Paris für die SWC zur Verfügung, in dem 1.500 enthusiastische Fans von Summoners War viele aufregende Spiele sowie eine fantastische Eröffnungssequenz erwarten würden. Außerdem fügt er hinzu: „Nachdem die vorherigen World Finals in Seoul und Los Angeles stattfanden, können wir es kaum erwarten, die Veranstaltung nach Europa zu holen und zu sehen, wie sich unsere französischen und britischen Finalisten vor heimischem Publikum schlagen.“

Im Laufe der Übertragung können die Fans um Rahmen eines Zuschauerevents hilfreiche Items mithilfe eines Codes freischalten, der im Livestream eingeblendet wird. Neue und bestehende Spieler können derzeit außerdem Punkte im Spiel sammeln, um eine gesegnete Schriftrolle zu erhalten und das erfolgreichste Monster aus der SWC 2019 gratis zu beschwören.