Konkret gesagt werden dies die ersten drei jemals in Rocket League erschienenen Erweiterungen sein: "Supersonic Fury", "Revenge of the Battle-Cars" und "Chaos Run". Das bedeutet, dass alle Spieler mit live-gehen des Updates Zugriff auf die Autos "Dominus", "Takumi", "Skarabäus", "Zippy", "Ripper" und "Grog" haben und diese ab da ohne weitere Kosten spielen werden können.

Als Saison 12 - Rewards hat Psyonix sich dieses Mal etwas ganz Besonderes für die Spieler einfallen lassen. Zum allerersten Mal werden die Belohnungen zum Abschluss der laufenden Saison animierte Decals (=Lackierungen für die Autos) sein.

"Frosty Fest 2019"

Des Weiteren wird die Rocket-League-Welt mit dem nächsten Update, passend zur kommenden Jahreszeit, einen neuen, winterlichen Anstrich erhalten. Das In-Game-Event "Frosty Fest" wird ab Mitte Dezember das momentane Halloween-Thema "Haunted Hallows"/Stranger Things ablösen und die Spieler bis ins neue Jahr begleiten. Passende Items wie Tannenbäume, Decals im Wollpulli-Design und tonnenweise Schnee inklusive.

Kommende Rocket League eSports-Events

Bis zum Ende des Jahres werden noch zwei große Events stattfinden: