Das Rocket League Universum wird mit dem kommenden Update in einem etwas ..."strangem" Licht erscheinen. Ab dem 14. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit werden ins Spiel implementierte Elemente der preisgekrönten Netflix-Serie "Stranger Things" für einen Pre-Halloween passenden Gruselflair sorgen. Inklusive dem unheimlichen Mind Flayer, der die bis dato friedliche Farmstead-Arena heimsuchen wird.

Wie gewohnt, wird es wieder die aus vorherigen Halloween-Events bekannte spezielle In-Game-Währung "Candy Corn" geben. Wer es also schafft aus den Fängen des Mind Flayers zu entkommen, kann die erspielten Candy Corn wie üblich im Haunted Hallows Event-Shop ausgeben. Der Store wird dabei vom Herbst inspirierte Gegenstände sowie einige streng geheime Waren enthalten, die direkt aus dem Hawkins National Labor stammen.

Anzeige

💾 Rocket League x Stranger Things

Das Event wird bis zum 11. November laufen. Danach wird es wie immer eine Frist von drei Tagen geben, innerhalb der die Spieler ihre übrigebliebenen Candy Corn ausgeben können.

Kleiden wie die eSports-Profis? Kein Problem! Der SPORT1-eSports-Shop! | ANZEIGE

Neben dem Stranger Things Spezial wartet Psyonix mit einigen weiteren Neuerungen auf. Die Wichtigsten folgen im Überblick.

Teambildung wird vereinfacht

Mit dem neuen Update vereinfacht Psyonix die Teambildung bei Partien, bei denen die Teams zufällig zusammengestellt werden. Sollte die Team-Chemie innerhalb der Mannschaften passen, haben die Spieler ab dem 14. Oktober an die Möglichkeit nach den Spielen auf den neu installierten "Party-Up"-Button zu drücken. Sollte der Teampartner/die restlichen Teammitglieder auch den "Party-Up"-Button betätigt haben, werden diese für das nächste Spiel wieder zusammen gruppiert.

Boost-Anzeige in Teamfarbe

Die Rocket League Welt wird ständig mit neuen Autos, Boost-Spuren und allerlei bunt lackierten Spielelementen erweitert. Um von Anfang an den Überblick zu behalten, in welchem Team man den spielt, werden mit dem live-gehen des neuen Updates die Boostanzeigen in den jeweiligen Teamfarben angezeigt werden. Bei zufälligen Begegnungen werden dies die Standard-Farben blau und orange sein. Wie es sich bei selbsterstellten Clubs verhält, ist von Psyonix noch nicht eindeutig kommuniziert worden. Es ist aber anzunehmen, dass sich die Boostanzeige auch den Teamfarben der jeweiligen Clubs anpassen wird.

Dabei ändert sich aber nur die Farbe der Boostanzeige - das Design bleibt das Gleiche.

Quickplay-Button

Der Quickplay-Button wird den Spielern ermöglichen mit nur einem Knopfdruck direkt ins Spiel zu gelangen. Es wird sofort nach einem Spiel aus der letzten gespielten Lobby gesucht. Wird der Quickplay-Button das erste Mal bestätigt, sucht das Spiel standardmäßig in der 3 vs. 3-Lobby.

Neue eSports-Team-Items im Shop

Gleich zwei weitere Teams aus der eSports-Welt bringen neue teambezogene Items in den Rocket League Shop! Neben den bekannten Teams wie beispielsweise Cloud9, G2 oder auch mousesports wird es nun auch Aufkleber, Räder und Spieler-Banner von Complexity und Spacestation Gaming geben.