Eine neue Währung - Credits -, die die zu den Kisten gehörenden Schlüssel ablöst, wird verwendet, um die Blaupausen in spielbare Gegenstände verarbeiten zu können.

Ähnlich wie bisher mit den Lootboxen, besteht nach jeder Partie eine gewisse Chance, dass der Spieler unabhängig vom Ausgangs des Matchs eine zufällige Blaupause erhält. Die Inhalte dieser variieren ähnlich wie die Inhalte der bisher bekannten Kisten.

Sie enthalten die Pläne für allerlei gewohnte Items: neue Autos, verschiedene Felgen, Boost-Spuren - um nur ein paar Beispiele zu nennen. Selbstverständlich sind dabei auch Blaupausen für die üblichen Spezial-Editionen oder in einem besonderen Stil lackierte Items zu finden.

Im Gegensatz zum Zufallsprinzip, welches bisher vorherrschte, bei denen der Spieler sich nie komplett sicher sein konnte was er letzten Endes bekommt, wird bei den neuen Blaupausen ganz klar angezeigt was der Spieler sich genau herstellen wird und wie viel Credits ihn das kosten wird.

Sobald das neue Blaupausen-System live geht werden noch nicht verwendete Schlüssel in Credits sowie ungeöffnete Kisten in Blaupausen umgewandelt. Diese Blaupausen orientieren sich dabei am Inhalt der Kisten aus denen sie umgewandelt worden sind.

Erwähnenswert ist noch, dass Gegenstände, die aus Blaupausen kreiert worden sind, nicht via Tausch-System des Spiels selbst gegen Items besserer beziehungsweise seltenerer Qualität eingetauscht werden können. Nur kostenlose Gegenstände, die zufällig nach Spielen gedroppt sind, können weiterhin wie gehabt getauscht werden. Ob man aus Blaupausen entstandene Items mit anderen Spieler tauschen kann, wurde von Psyonix noch nicht eindeutig geklärt.

Unter dem Strich sieht es danach aus, als wäre das neue Belohnungssystem basierend auf Blaupausen eine gute Neuerung. Zwar fällt durch das fehlende Zufallsprinzip beim Öffnen der Lootboxen ein wenig der Nervenkitzel weg, dafür hat der Spieler zum ersten Mal in der Geschichte von Rocket League die faire Chance sich mit den Blaupausen genau das gewünschte Item herzustellen das er möchte.

Das Gefühl am Ende echtes Geld für etwas ausgegeben zu haben, das man letztendlich gar nicht haben wollte, gehört damit der Vergangenheit an.