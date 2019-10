Im Januar kündigten Cloud9 und PUMA erstmalig ihre Zusammenarbeit an. Damit schloss sich PUMA Modemarken wie Adidas und Nike, an, die bereits eine Kooperation mit eSports-Organisationen hatten. Die Begeisterung für eSports ist groß und zieht damit Aufmerksamkeit auf sich.

Bei ihrer anfänglichen Zusammenarbeit wurde der deutsche Sportartikelanbieter der offizielle Ausstatter der Spieler des LCS Teams. Damit reihte sich das Team neben Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Red Bull Racing ein.

Täglich gewinnt die eSports-Szene neue Fans. Adam Petrick, Global Director of Brand and Marketing bei PUMA, meint, dass die Erschließung der Welt des eSports und seiner breiten, dynamischen Zielgruppe entscheidend sei für deren Marketingstrategie. Jordan Udko, Executive Vice President, Commercial Partnerships für Cloud9, unterstützt diese Aussage und fügt hinzu, dass die Fähigkeit, die Marke eSports zu transzendieren und in einem breiteren globalen Publikum zu positionieren, die natürliche Entwicklung des Wachstums von Cloud9 sei.

Zum Launch ihrer gemeinsamen Kollektion veröffentlichte Cloud9 ein Video auf Twitter mit den Worten "I’m going to do it my way…" und zeigt einige Spieler und Franchise, die beispielsweise ihre Kapuze in einer belebten Bar hochziehen. Hinter ihrer Kampagne #DareYou versteckt sich der Gedanke sich zu weigern sich anzupassen und von den Träumen und Erwartungen eines anderen definieren zu lassen. Bewusst wurden Darsteller gewählt, die verschiedener ethnischer Herkunft sind und ihr Leben so gestalten, wie es für sie richtig ist, auch wenn es keiner gesellschaftlicher Norm entspricht.

Die neue Kollektion umfasst T-Shirts, Kapuzenpullover, Trackingjacken, Jogginghosen und Leggings und ist nur limitiert erhältlich.