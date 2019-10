Das offizielle Call of Duty League Franchise Team von Seattle ist im Besitz und wird betrieben von Enthusiast Gaming, Canucks Sports & Entertainment und Luminosity Gaming. Montagabend veröffentlichten sie erste Informationen und stellten ihr Roster vor.

Der erste im Bunde ist der dreifache Weltmeister (2013, 2014, 2017) Damon "Karma" Barlow. Das macht ihn zum Einen zum einzigen Spieler, der drei Championship-Titel gewonnen hat. Zum Anderen gehört er zu den vier Spielern, die unter Fariko Impact 2013 die erste Call-of-Duty-Championship für sich entscheiden konnten. Der große Erfahrungsschatz des Kanadiers wird dem Team eine gute Stütze sein.

An seiner Seite steht der der US-Amerikaner Bryan "Apathy" Zhelyazkov. Er ist World Champion der Jahre 2016 und 2018. Der 25-Jährige kennt alle seine neuen Teamkollegen. Während seiner professionellen Laufbahn machte er bereits mit jedem aus dem fünfköpfigen Roster Bekannschaft und spielte mit ihnen im Team.

Ian "Enable" Wyatt, Sam "Octane" und Josiah "Slacked" Berry komplettieren das Team. Der 25-Jährige Enable hat in jungen Kindertagen einen Teil seines rechten Daumens verloren. Seine eSports-Karriere begann er mit Halo. Octane begann seine Laufbahn Ende 2014 und hat sich vor allem mit Team JusTus, Team Envy, Luminosity Gaming und 100 Thieves einen Namen gemacht.

Von der Seitenlinie aus gesteuert werden die fünf von Head Coach Nubzy. während der Black Ops 4 CWL-Saison führte er Gen.G. zu mehreren herausragenden Leistungen.

Das gesamte Roster ist reich an Erfahrungen. Als professionelle Call-of-Duty-Spieler haben sie bereits an vielen Meisterschaften teilgenommen und auch einige bedeutende Siege davon getragen. Anders als Dallas Empire, die mit drei Newcomern und zwei Erfahrenen 2020 in die Call of Duty League starten und darauf setzen neuen Talente auf die große Bühne zu schicken, baut Seattle Call of Duty auf routinierte Spieler.

Der neue Brand wird voraussichtlich am 30. Oktober 2019 vorgestellt.