New York ist eine der zwölf Städte, die an der Call of Duty League 2020 teilnehmen werden. Sie ziehen nun Teams, wie Dallas Empire, nach und stellen ihren Brand vor. Unter dem Namen New York Subliners (NYSL) werden sie bei den Turnieren antreten.

Die Wahl ihres Namens entspringt dem legendären U-Bahn-System der Stadt, welches zu den größten und weitläufigsten der Welt gehört. Im Ankündigungsvideo auf Twitter wurde die U-Bahn im Wechsel mit Ausschnitten aus dem Call-of-Duty-Gameplay immer wieder in Szene gesetzt.

Genauso wie das New York Overwatch League Team "New York Excelsior" (NYXL) ist NYSL im Besitz von Andbox. Das macht die Wahl des Brandings nochmals verständlicher.

Roster

Ihre Teammitglieder stellte NYSL bereits im Laufe des vergangenen Monats vor:

John "Revan" Boble (Head Coach)

JP Krez (Analyst)

Tommy "ZooMaa" Paparatto

Dillon "Attach" Price

Trei "Zer0" Morris

Donny "Temp" Laroda

Lamar "Accuracy" Abedi

Doug "Censor" Martin (substitute)

Die Mannschaft umfasst Call-of-Duty-Veterane, die Erfahrung mitbringen und bereits einige Erfolge verbuchen konnten.

Um ihren Launch zu feiern, veranstaltet New York Subliners vom 1. bis 3. November ihr erstes online Turnier: "The Subliners New York Open". Dort wird ein Preispool von insgesamt 10.000 Dollar ausgespielt. Weitere Details und Regeln sollen in Kürze bekanntgegeben werden.