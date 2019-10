Die meisten Mannschaften haben bereits Name, Logo und Roster vorgestellt.

Kleiden wie die eSports-Profis? Kein Problem! Der SPORT1-eSports-Shop! | ANZEIGE

Anzeige

London Royal Ravens

Das erste Team, welches ihren Franchise vorstellte, war London: Die "London Royal Ravens". Die Idee, die sich hinter ihrem Teamnamen versteckt, stammt aus den Legenden des Tower Ravens. Es wurde gesagt, dass das Königreich und der Tower of London fallen werden, wenn die sechs Raben die Festung jemals verlassen.

Auch ihr Roster ist schon bekannt:

Brad "Wuskin" Marshall

Matthew "Skrapz" Marshall

Dylan "Dylan" Henderson

Jordan "Jurd" Crowley,

Rhys "Rated" Price

Toronto Ultra

Toronto Call of Duty stellte ihren Roster, ihr Logo und ihren Teamnamen vor. Unter dem Namen "Toronto Ultra" treten sie in der Call of Duty League 2020 an. Wer aus dem 10-köpfigen Roster in der Hauptaufstellung vertreten sein wird, ist noch unklar. Neben den Veteranen "Methodz", "Loony" und "Classic" gehen fünf internationale Spieler und "Brack" und "Mayhem", die sich beide in der letzten Saison einen Namen gemacht hatten, für Toronto an den Start.

Daniel "Loony" Loza

Anthony "Methodz" Zinni

Nicholas "Classic" DiCostanzo

Mehran "Mayhem" Anjomshoa

Carson "Brack" Newberry

Adrian "MeTTalZz" Serrano

Alejandro "Lucky" Lopez

Tobias "CleanX" Juul Jønsson

Ben "Bance" Bance

Cameron "Cammy" McKilligan

Die Overactive Media Group besitzt und betreibt das Toronto Franchise.

OpTic Gaming Los Angeles

Der Name, das Logo und die offiziellen Farben der Franchise, die sich im Besitz des Immortals Gaming Club befinden, wurden ebenso am 24. Oktober veröffentlicht. Der Name "OpTic Gaming Los Angeles" muss nicht erklärt werden, da OpTic Gaming eine der bekanntesten Marke der Call-of-Duty-Serie ist. Die Mannschaft umfasst einige junge Talente sowie Veteranen mit viel Potenzial.

Brandon "Dashy" Otell

Thomas "TJHaLy" Haly

Kenny "Kenny" Williams

Austin "SlasheR" Liddicoat

Jordan "JKap" Kaplan

Atlanta FaZe

Der Name "Atlanta FaZe" resultiert aus der Zusammenarbeit mit Atlanta Esports Ventures und dem Call-of-Duty-Team FaZe Clan. Neben dem Teamnamen veröffentlichte der Franchise ebenso das Logo und die Mitglieder des Rosters.

McArthur "Cellium" Jovel

Preston "Priestahh" Greiner

Tyler "aBeZy" Pharris

Chris "Simp" Lehr

Michael "MajorManiak" Szymaniak

James "Crowder" Crowder (Head Coach)

Richard "RJ" Simoncelli (Assistant Coach)

Austin "Easy Mac" O'Neil (Analyst)

Los Angeles Guerillas

Das zweite Team aus Los Angeles die "Los Angeles Guerillas" sind im Besitz und werden betrieben von Kroenke Sports & Entertainment. Am 25. Oktober gaben sie offiziell bekannt, dass der zweifache Weltmeister (2014, 2018) Patrick "ACHES" Price der Teamcaptain werden soll.

Weitere Roster

Andere Städte haben bisher nur ihre Roster bekanntgegeben.

Call of Duty Chicago

Seth "Scump" Abner

Matthew "FormaL" Piper

Alec "Arcitys" Sanderson

Dylan "Envoy" Hannon

Peirce "Gunless" Hillman

Call of Duty Minnesota

Adam "Aussault" Garcia

Adam "GodRx" Brown

Justin "SiLLY" Fargo-Palmer

Alex "Alexx" Carpenter

Obaid "Asim" Asim

Kaden "Exceed" Stockdale

Devin ""TTinyy" Robinson

Call of Duty Paris

Luke "Louqa" Rigas

Conrad "Shockz" Rymarek

Denholm "Denz" Taylor

Matthew "KiSMET" Tinsley

Timothy "Phantomz" Landis

Zack "Zed" Denyer

Paul "Breszy" Breszynski

Call of Duty Florida ist offiziell im Besitz und wird betrieben von Misfits Gaming. Über ihr Logo, Namen und Roster ist bisher noch nichts bekannt. Es ist davon auszugehen, dass in Kürze dazu nähere Details bekanntgegeben werden.