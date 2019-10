Um sich für die sogenannten Qualifier GameDays zu qualifizieren, müssen die Teilnehmer wie beim letztjährigen Turnier Spiele im MyTEAM Unlimited-Modus spielen. Dabei treten die Spieler mit Teams bestehend aus 13 frei wählbaren Spielerkarten aus ihrem Deck in einem regulären 5 vs. 5 Spiel mit NBA-Regeln gegeneinander an.

Die Voraussetzung für eine Teilnahme an einem dieser GameDays sind zehn Siege in eben jenem Unlimited-Modus. An den Spieltagen selbst haben die Teilnehmer vier Stunden Zeit, um so viele Spiele wie möglich für sich zu entscheiden. Je mehr Siege sich ein Spieler erkämpft, desto mehr Punkte erhält er. Die Teilnehmer mit den vier höchsten Endpunkteständen am Ende jedes Spieltags qualifizieren sich für das finale Ausscheidungsturnier.

Insgesamt gibt es vier dieser Qualifier GameDays. Diese finden an folgenden Terminen statt:

Erster Qualifier GameDay: 12. Oktober 2019

Zweiter Qualifier GameDay: 16. November 2019

Dritter Qualifier GameDay: 14 Dezember 2019

Vierter Qualifier GameDay: 18. Januar 2020

Die Spieler können, sofern sie jeweils die vorausgesetzten zehn Siege im MyTEAM Ultimate-Modus errungen haben, an mehreren Spieltagen versuchen unter die Top4-Punktesammler zu kommen.

Das finale Ausscheidungsturnier wird am 25. Januar 2020 beginnen. Dann werden insgesamt 32 Qualifikanten - 16 über PlayStation 4, 16 über die Xbox One - so lange gegeneinander antreten, bis nur noch ein Teilnehmer pro Konsole über bleibt. Die beiden Gewinner werden dann von 2K zum NBA All-Star-Game 2020 in Chicago eingeladen, wo sie das Finale im best-of-three-Modus ausspielen werden und damit auch den Gewinner des 250.000 US Dollar-Preisgeldes.

Schon bei der letztjährigen Premiere des "NBA 2K Unlimited $250.000 Tournaments" waren über eine Millionen Spieler dabei. Im Laufe der fünfmonatigen Wettkampfphase wurden mehr als 15 Millionen Qualifikationsspiele ausgetragen.

Es ist zu erwarten, dass dieses Jahr noch mehr Spieler ihr Glück versuchen werden, um am 16. Februar in Chicago eine Chance auf den 250.000 US Dollar Jackpot zu haben.