Der eSports findet sich mittlerweile auf beinah jedem erdenklichen Endgerät wieder. PC, Konsole und auch Smartphones, der digitale Wettstreit macht vor keiner Plattform halt. Besonders bei Smartphones ist diese Entwicklung beinah logisch.

Milliarden von Menschen besitzen ein Handy und nutzen dieses mehrere Stunden täglich – auch zum Spielen von unterschiedlichen Games.

Mit den Summonrs War European Cup finden nun am Wochenende in Paris das große Finale des wichtigsten europäischen Wettbewerbes des beliebten Mobilegames statt. Das Turnier ist Teil der Wettbewersbreihe Summoners War World Arena Championship.

Mobile-Action in Paris

Die SWC ist ein weltweit ausgetragenes eSport-Event, basierend auf dem beliebten Mobile-Game Summoners War, und wird bereits zum dritten Mal in Folge ausgerichtet. Das Turnier ist zu Beginn in drei Kontinentalgruppen aufgeteilt: in den Europa Cup, Amerika Cup und Asia-Pazifik Cup.

In diesem Jahr wurde zwischen den Vorentscheidungen und dem Regionalcup eine neue Phase eingefügt – die Gruppenphase.

Die acht Spieler, die aus der Gruppenphase hervorgegangen sind, treten am 7. September beim Europa Cup in Paris gegeneinander an. Dort qualifizieren sich zwei Spieler für das Weltfinale, das am 26. Oktober ebenfalls in Paris stattfinden wird.

Die folgenden Spieler treten am 7. September beim Finale des Europa Cups gegeneinander an:

Alexis "Chene" Bonnel

Rosith "Rosith" Try

Qin "Lucky Q" Wenjun

Michiel "Seiishizo" Van Veldhuizen

Samuel "Obabo" Kongbäck

Justus "Blu" Leisten

Daniel "DGP•" Postma

Yuhan "Baus~" Gao

Die Spiele können im Livestream auf dem offiziellen YouTube-Kanal und auf dem offiziellen Twitch-Kanal sowie über CapCaro auf Twitch verfolgt werden.