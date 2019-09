Call of Duty Fans aufgepasst: ab 1. Oktober ist „Call of Duty: Mobile“ für Android und iOS erhältlich. Schon im März kündigte Activision Blizzard gemeinsam mit dem Spielehersteller Tencent Games den Release von „Call of Duty: Mobile“ an.

Die Basisversion ist völlig kostenlos.

Das Spiel vereint Karten, Waffen und Charaktere aus der gesamten Call-of-Duty-Serie in einem First-Person-Action-Erlebnis auf dem Smartphone. Gekämpft wird in unterschiedlichen Spielmodi. Beliebte Modern-Warfare-Maps wie „Crash“ und „Crossfire“, sowie die Black-Ops-Karten "Nuketown" und "Hijacked" sollen im Spiel erhalten sein.

Battle Royale Modus

Der bekannte Multiplayer ist die Grundlage für Call of Duty: Mobile. Neben dem üblichen Modus wird es auch einen Battle Royale Modus geben.

Durch weitreichende Tests wurde stetig an Verbesserungen gearbeitet, um zum Zeitpunkt des Launches am 1. Oktober das bestmögliche Spielerlebnis zu generieren. Durch weitere Optimierungen soll es immer mehr Menschen möglich sein, auf verschiedenen mobilen Geräten zu spielen. Auf der offiziellen Call-of-Duty-Seite können sich Spieler im Voraus für Call of Duty: Mobile registrieren.