2K gab bekannt, dass alle 12 WNBA-Teams ihr Debüt in NBA 2K20 geben werden.

Die Fans der Reihe können zum ersten Mal die Kontrolle über ihre Lieblings-WBNA-Spieler übernehmen, die in den Modi Play Now und Saison verfügbar sind, und Gameplay-Animationen, Spielstile und Optik genießen, die exklusiv für den Frauensport erstellt wurden.

"Ich erinnere mich daran, wie ich in meiner Kindheit immer den männlichen Athleten im TV zugeschaut und sie in Videospielen gespielt habe. Jetzt, mit der aktuellen Positionierung der WNBA und Frauen, die in NBA 2K20 eine bedeutende Rolle spielen, können junge Mädchen und Jungs weibliche Athletinnen als Vorbilder haben", so Candace Parker, Forward der Los Angeles Sparks.

"Das 2K-Team hat großartige Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass nicht nur Frauen ins Spiel eingebaut wurden, die Männer-Basketball spielen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie viel Arbeit sie investiert haben, um den Frauen-Basketball so korrekt und authentisch wie möglich zu machen. Ich bin stolz, Teil des Teams zu sein, das diesen Weg in die Zukunft geebnet hat."

Viele der Top-WNBA-Superstars, wie Parker und A’ja Wilson von den Las Vegas Aces, wurden dieses Jahr mit unserer hochmodernen Motion-Capturing-Technologie für NBA 2K20 gescannt, um die realistischste Simulation auf dem Markt zu erschaffen.

"Seit Jahren wünschen sich die Fans, auch als ihre Lieblings-WNBA-Stars spielen zu können", so Jeff Thomas, SVP of Development bei Visual Concepts.

"Wir haben mit der WNBA und ihren Top-Spielerinnen zusammengearbeitet, um unsere Basketballsimulation-Engine zu modifizieren und das WNBA-Erlebnis auf dem Court nachzubilden. Wir freuen uns darauf, dieses neue Feature in NBA 2K20 zu präsentieren, weil wir wissen, wie wichtig die WNBA in der Welt des Basketballs ist."

Alle Spielmodi mit WNBA-Inhalten sind verfügbar, wenn NBA 2K20 am 6. September 2019 veröffentlicht wird.