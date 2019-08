Auf der gamescom in Köln drehte sich vom 20. bis zum 24. August wieder alles um die neuesten und beliebtesten Computerspiele.

Rund 1150 Aussteller aus mehr als 50 Staaten präsentierten sich und ihre Produkte hier den interessierten Besuchern.

Dieses Jahr schaffte es die Messe erneut, den Besucherrekord des vorherigen Jahres zu knacken. Mit 376.000 Besuchern wurde das Ergebnis von 2018 (373.000) getoppt.

Hiervon waren 31.000 der Messegänger Fachpublikum, das aus geschäftlichen oder journalistischen Gründen auf der gamescom unterwegs war.

Auch die digitale Präsenz des Angebotes in Form der "gamescom Now" wurde dankend angenommen. Laut RP online wurden die Videoinhalte der gamescom alleine in den ersten Tagen weltweit deutlich mehr als 100 Millionen mal angesehen.

Vor Ort waren neben diversen Spieleentwicklern auch Aussteller wie YouTube und Netflix anzutreffen. Ebenso war die Politik mit Ständen zur Netzsicherheit und Jugendschutz auf den 218.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche vertreten.

eSports auf der gamescom

Seitens der "School of Games" wurden kleinere eSports-Turniere in CS:GO, League of Legends und Super Smash Bros. ausgetragen, bei denen Messebesucher gegen die Schüler antreten und Preise gewinnen konnten.

Die Sommersaison der ESL-Meisterschaft wurde bereits am Donnerstag vor Ort abgeschlossen. Hier ging es um die Krone im deutschen CS:GO-eSports und ein Preisgeld von über 32.000 Euro.

Sogar das Finale der Farming Simulator League konnte am Samstag auf der Messe viele neugierige Zuschauer anziehen. Ganze 12.000 Euro wurden im Anschluss unter den Liga-Gewinnern verteilt.

Die gamescom soll wie üblich auch nächstes Jahr wieder in Köln stattfinden.

Als Datum sind die Tage vom 25. bis zum 29. August 2020 angepeilt.