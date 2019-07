eSports in der Schule - “Edith goes Digital"

Ravensburg/Hamburg: Die Edith-Stein-Schule Ravensburg & Aulendorf und der Hamburger Verein play-eS HanseSPIEL e.V. gratulieren den Halbfinalisten der play-eS Süd Regiomeisterschaft!

Im Rahmen der Aktionstage "Edith goes Digital" werden die vier für das Final-Event qualifizierten League of Legends-Teams und EA SPORTS FIFA19-Einzelspieler um den Titel des ersten süddeutschen eSports-Meisters spielen. Zu gewinnen gibt es Hardwarepreise und die Gewinner nehmen zusätzlich an den Playoffs der bundesweiten eSports Schulmeisterschaft teil.

Anzeige

Gratulation geht an die Teams der Endrunde:

• Apocalyptic Legends (IGS Bertha-von-Suttner Kaiserslautern)

• Robert-Mayer-Giraffes (Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn)

• Team SGF (Gymnasium Friedberg)

• Team Ludwig-Georgs-Gymnasium (Darmstadt)

Kleiden wie die eSports-Profis? Kein Problem! Der SPORT1-eSports-Shop! | ANZEIGE

play-eS Konzept ein voller Erfolg - Schüler*innen beteiligen sich an Vorbereitung, Organisation und Technik

play-eS-HanseSPIEL e.V. und die DGS setzen sich für Turniere auf schulischer Ebene ein, weil die Faszination am eSports Fähigkeiten triggert, die das Leben in komplexen pluralen Gesellschaften heute erfordert.

Im Rahmen der Aktionstage "Edith goes Digital" finden Workshops mit Schüler*innen und Lehrer*innen statt. Im Fokus stehen unter anderem eSports in der Schule, AR und die Arbeitsplätze der Zukunft.

Mehr zur DGS und Play-eS HanseSPIEL e.V. Hamburg

play-eS HanseSPIEL e.V. Hamburg ist der erste eSports-Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit in Deutschland auf der Basis: Spiel ist Kulturgut. Im Februar 2018 gegründet von Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Ziel ist die Förderung von Spiel in allen existierenden Formen.

Der Verein baut Brücken zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, die analog spielen, und denen die digital spielen. Deshalb können im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung auch Spiele der Verlage AMIGO, KOSMOS und Ravensburger gespielt werden.

Die Deutsche Games Schulmeisterschaft gibt es seit 2006. Sie wird von der Deutsche Games Schulmeisterschaft UG (haftungsbeschränkt) in Kooperation mit der ESL veranstaltet. Teilgenommen haben bisher über 2000 Schulen.

"Ziel der DGS ist eine Strukturierung des Online-Sports im Amateurbereich und die Verbesserung des Verständnisses auch für wettbewerbsmäßiges Spielen als Kulturgut in unserer demokratischen Gesellschaft.", so J. Peter Lemcke, Geschäftsführung der DGS UG.