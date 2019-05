Wie schon im vergangenen Jahr veranstaltet auch zu dieser Saison die National Hockey League (NHL) die insgesamt zweite Gaming World Championship.

Das Turnier startet dieses Wochenende auch endlich in seine kritische Phase, nämlich die Regional Finals, die in Kanada, den USA und Europa stattfinden.

Der europäische Showdown wird am 18. Mai im schwedischen Stockholm stattfinden. Dieser wird auch am Samstag ab 17 Uhr live über Twitch verfolgbar sein und beinhaltet acht aus Europa stammende Finalisten.

Finnland dominiert

Stolze sieben dieser Finalisten sind Spieler aus Finnland. Unter ihnen befindet sich auch der Champion des letzten Jahres, Erik Tammenpää. Aber auch ein Österreicher, Christoph Eilenberger aus Kitzbühel, hat es in das Regional Final geschafft.

In der kanadischen Region werden die Finals in Toronto, und in der US-Region in Stamford, Connecticut stattfinden.

Die zwei besten Spieler jedes Regional Finals schaffen es nach Las Vegas zum Grand Final, in dem es dann um einen Preisgeld von 100.000 US-Dollar gehen wird — doppelt so viel wie im Vorjahr.

Ausgetragen wird der abschließende virtuelle Eishockey-Showdown am 18. Juni in der "HyperX Esports Arena".

Per eigenem Draft zum Wunschteam

NHL-Fans kennen schon aus der nicht-virtuellen Liga das System des Drafts. Während der Gaming World Championship dürfen die eSportler aus insgesamt 280 aktiven NHL-Spielern das für sie ideale Team zusammenstellen.

Wer zuerst wählen darf, hängt von den Platzierungen der Vorrunden ab. Gepickt wird dann abwechselnd, sodass am Ende jedes Team insgesamt 25 Spieler zählt.

Die Teilnehmer der European Regional Finals am 18. Mai

Christoph "Eilung" Eilenberger, Österreich

Erik "Tilantekija" Tammenpää, Finnland

Hannes "f0cus99" Kettunen, Finnland

Joonas "ATRIVREPUS" Virta, Finnland

Kristian "kriketsi17" Veijola, Finnland

Paul "Pleemaker" Arontie, Finnland

Risto "Dominointi" Järvi, Finnland

Saku "Sagee95" Björn, Finnland