COMBO BREAKER 2019 - Fighting Games en masse

Mit Abschluss der letzten Turniere ging am Sonntag das dreitägige Gaming-Festival COMBO BREAKER 2019 in der Nähe von Chicago zu Ende.

Die Veranstaltung im Mittleren Westen der USA bietet neben verschiedenen Aktivierungen rund um die Gaming-Szene auch einige eSports-Turniere. COMBO BREAKER 2019 ist eines der diversesten Fighting-Game-Events des Jahres. Zu den vor Ort gespielten Titeln zählen unter anderem Mortal Kombat 11, TEKKEN 7, Street Fighter V, DRAGON BALL FigterZ und Super Smash Bros Ultimate. Insgesamt wurden 24 Wettbewerbe vor Ort ausgetragen.

An einigen der Wettbewerbe nahmen namhafte Spieler wie Jason "ANTi" Bates, Eric "ESAM" Lew oder Dominique "SonicFox" McLean teil. Super-Smash-Bros.-Ultimate-Singles-Turnier belegte ANTi nur den 7. Platz von 433 Teilnehmern. ESAM erreichte knapp vor ANTi, aber ebenfalls mit einer Bilanz von sechs Siegen in acht Spielen, den 5. Platz.

Besser lief es jedoch für SonicFox, der weiterhin bei Echo Fox unter Vertrag steht. Er wurde Zweiter unter 807 Teilnehmern im Mortal-Kombat11-Turnier und konnte sich im DRAGON BALL FigterZ-Turnier einen respektablen vierten Platz hinter dem Turniersieger Goichi "GO1" Kishida aus Japan, Eduardo "HookGangGod" Hook und Joan "Shanks" Namay sichern.

Immer größer werdenden Veranstaltungen dieser Art rücken die Fighting-Game-Community immer weiter ins Blickfeld einer breiteren Masse an eSports-Fans. Nach wie vor setzt sich die Community jedoch willentlich von der weiteren Welt des eSports ab und ist deutlich ungezwungener und auch unkonventioneller, wenn man so will. Eben diese Eigenschaften machen die globale Fighting-Game-Community so einzigartig.

Autor: Alexander Hugo