G2 Esports haben ihr neues Hauptquartier am Potsdamer Platz im Herzen Berlins eröffnet. Neben Büroflächen beheimatet die 700 Quadratmeter große Fläche auch eine Begegnungsstätte für Fans und Spieler der erfolgreichen eSports-Organisation.

"Berlin stellt für uns mittlerweile den optimalen Standort dar, mit diesem Start-Up-Feeling hier fühlen wir uns wohl", erklärt Carlos "ocelote" Rodriguez (28), Gründer von Geschäftsführer von G2 Esports.

Anzeige

"Wir wollen zeigen, dass Berlin nicht nur historisch unglaublich relevant ist, sondern auch technologisch und gesellschaftlich den Blick nach vorn richtet."

Am Berliner Standort werden sich aktuell 45 Mitarbeiter um alle Belange der Firma kümmern. Ursprünglich war die Organisation im spanischen Madrid ansässig. Anfang 2018 hatte man sich dann entschieden die Zelte auf der iberischen Halbinsel abzubrechen und in die Bundeshauptstadt zu ziehen.

Am Checkpoint Charly entsteht bis zum Ende des Jahres darüber hinaus in Partnerschaft mit G2 Esports eine 2000 Quadratmeter großer Erlebniswelt für Gaming- und eSports entstehen. Teil davon werden neben Trainingsmöglichkeiten für Teams auch eine Arena und ein an die asiatischen PC Bangs angelehnter Bereich sein, in dem Gamer an 50 PCs ihrem Hobby nachgehen können.

Berlin etabliert sich mit unter anderem diesen ambitionierten Projekten weiter als die eSports-Hauptstadt Europas. Neben den international ausgerichteten aber in Berlin ansässigen eSports-Teams wie G2 Esports finden mit der League of Legends European Championship, größte eSports-Liga Europas, und der PUBG Europe League regemäßig professionelle Wettkämpfe in Berlin statt.

Das nächste Berliner eSports-Spektakel steht vom 5. bis 8. September 2019 an, wenn die Counter-Strike-Szene ihre Augen nach Berlin richtet, wo über die vier Tage das StarLadder CS:GO Major in der Mercedes-Benz Arena stattfinden wird.

Autor: Alexander Hugo