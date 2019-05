Das sind besten Battle-Royale-Spiele zum Durchklicken:

Seit einigen Jahren erfreuen sich die sogenannten Battle-Royal-Shooter großer Beliebtheit. Besonders Fortnite und PUBG (PlayerUnkowns Battleground) läuteten den Hype um die "Last-Man-Standing"-Matches in der Welt der Videospiele und des eSports ein.

Während im Jahr 2017 noch ungefähr 1,7 Milliarden Dollar in den Spielmodus investiert wurde, sollen es für 2019 geschätzte 20 Milliarden werden. Unvorstellbare Summen für so einen noch sehr jungen Trend - aber ist das Konzept des Battle-Royale-Shooters wirklich noch so jung?

Die Herkunft des Battle-Royale-Genres

Das bekannteste und auch titelgebende Beispiel ist wohl der japanische Spielfilm "Battle Royale" aus dem Jahr 2000. Hier müssen die Schüler einer zufällig ausgewählten Klasse gegeneinander ums Überleben kämpfen.

Im Film selbst tritt unter anderem der aus Yakuza- und Mafia-Filmen bekannte Schauspieler Takeshi Kitano auf, der in der Vergangenheit auf SPORT1 in der Rolle des Burgherrn von "Takeshi's Castle" zu sehen war.

Auch die Buch- und Filmreihe "Die Tribute von Panem" erinnert mit den darin ausgetragenen "Hungerspielen" an die Grundzüge des Battle-Royal-Genres.

Das Geheimnis der Battle-Royale-Spiele

Was macht dieses Genre bei den Massen so beliebt? Es spricht sowohl kompetitive als auch Gelegenheitsspieler an und besticht mit meist eher kurzen Spielrunden. Die Spiele lassen sich sowohl alleine, als auch im Verbund mit Freunden oder zufälligen Teamkollegen spielen.

Auf Plattformen wie Twitch oder YouTube haben sich BR-Spiele zu wahren Zuschauermagneten entwickelt, da sie aufgrund des Tempos und der Spannung den Nerv der Community treffen.