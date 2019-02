Experten der Szene dürfte bereits vor Turnierbeginn klar gewesen sein, wer am Ende die Trophäe in Rainbow Six Siege mit nach Hause nehmen würde: G2 Esports bewies erneut, warum an dem Lineup der mittlerweile in Berlin beheimateten eSports-Organisation kein Vorbeikommen ist. Im Finale ließ die Erfolgstruppe um Niclas "Pengu" Mouritzen nichts anbrennen und siegte souverän mit einem Spielstand von 3:0 gegen die Konkurrenz von Team Empire.

Dominant bis zum Schluss

Auf dem Weg ins Finale schlug G2 im Grunde alles, was Rang und Namen hatte. In Gruppe C gestartet, gewann das Team jedes Matchup und besiegte Teams wie Mockit Esports, Team Liquid und Matis FPS. Auch PENTA, die ehemalige Organisation der G2-Spieler, trat im Zuge des Six Invitationals an, schaffte es jedoch nicht über die Gruppenphase hinaus.

Im Viertelfinale ging es zunächst gegen SpaceStation Gaming, das mit 2-1 besiegt wurde. Anschließend gewann G2 Esports auch gegen Team Reciprocity mit 2:0 im Halbfinale, ehe im Endspiel Team Empire mit 3:0 auf den zweiten Platz verwiesen wurde.

Mit dem Sieg beim Six Invitational in Montreal sicherte sich G2 Esports ein Preisgeld von insgesamt 800.000 US-Dollar. Team Empire kann sich auf dem zweiten Platz über 320.000 Dollar freuen.