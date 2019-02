Mittlerweile dürfte die DreamHack in Leipzig ein fester Termin im Kalender eines jeden deutschen Videospiel-Enthusiasten sein. Während auf der GamesCom die neusten Games und Inhalte der Branche präsentiert werden, dreht es sich alljährlich in Leipzig rein um das gemeinschaftliche Zocken unterschiedlichster Spiele.

Auch 2019 öffnet die DreamHack Leipzig ihre Tore und bietet in diesem Jahr Platz für 1700 Personen. Neben der bekannten eSports-Area bekommt der Zuschauer ein buntes Rahmenprogramm geboten. So stehen neben der LAN-Party erneut ein Cosplay-Contest auf dem Plan und Streamer können in der extra für diese eingerichteten StreamArea gemeinsam mit ihren Zuschauern und Fans die Faszination DreamHack erleben.

Auch eSPORTS1-Moderator Konstatin „Konni“ Winker wird in Leipzig vor Ort sein und für dessen Twitch-Zuschauer streamen und freut sich besonders über Rocket League.

Expo und eSports für den Nachwuchs

In diesem Jahr ist die DreamHack in Leipzig erstmals für ein jüngeres Publikum zugänglich. War es 2018 lediglich volljährigen Besuchern möglich, die Veranstaltung zu besuchen, dürfen in diesem Jahr bereits zwölfjährige die Bereiche der eSports-Area sowie die um die Veranstaltung herum organisierte Ausstellungsbereich besuchen.

Die LAN-Party selbst hingegen ist weiterhin ausschließlich erwachsenen Personen vorbehalten.

eSports auf der DreamHack

Auf Deutschlands größter LAN-Party wird auch das Thema eSports großgeschrieben. Gleich mehrere Turniere werden im Laufe des Wochenendes im Zuge der DreamHack ausgetragen und bieten dem Besucher ein vielfältiges eSports-Erlebnis.

Folgende Turniere finden während der Dreamhack statt: Der DreamHack Pro Circuit in Rocket League, Hearthstone: Win the Winter, der ESBD Vereinspokal in League of Legends, eJousting Games Turnier mit Super Smash Bros. Ultimate & Mario Kart 8 DX, das DreamHack Winternational in Counter-Strike: Global Offensive und die Uniliga mit League of Legends, LoL Winterfinals.