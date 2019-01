Am 24. Januar 2019 geht SPORT1 mit dem ersten 24/7 eSports-Sender im deutschsprachigen Raum an den Start: eSPORTS1 geht als erster linearer TV-Sender für eSports in Deutschland, Österreich und der Schweiz on-Air.

Wann ist der Sendestart?

Der neue Sender wird am Donnerstag, 24. Januar wird um 19:30 LIVE im TV auf SPORT1 mit dem Dota-2-Turnier "The Chongqin Major" eingeläutet.

Anzeige

Das neue eSports-Studio wird anschließend um 20:00 auf eSPORTS1 mit den Highlights aus den letzten Spieltagen eingeweiht.

Mit dabei sind Moderator Konni Winkler, SPORT1-Dota-Experten Martin "Vitalic" Apler, Alexander "Blacklight" Englisch und Analyst Fabian "Fewa05" Kerngast.

Wie wird das Programm aussehen?

Die Inhalte werden von der eigenen eSports-Redaktion gemeinsam mit Experten und Influencern aus der deutschsprachigen eSports-Community für die Zielgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz kuratiert, redaktionell aufbereitet und präsentiert. Der TV-Sender umfässt ein vielfältiges Programm mit Live-Berichterstattung von großen Events, Highlight-Sendungen und eigenproduzierten Magazinen.

Welche Spiele werden gezeigt?

SPORT1 zeigt die größten und bekanntesten eSports-Titel auf eSPORTS1. Zum Sendestart wird eines der größten Dota-2-Turniere gezeigt. Daneben dürfen die beliebten Spiele wie FIFA 19, Overwatch, League of Legends, Hearthstone oder Clash-Royale natürlich nicht fehlen. Die ersten Übertragungen sind bereits in unserem Eventkalendar vermerkt.

Wie kann eSPORTS1 empfangen werden?

Der Pay-TV-Kanal wird zum Start über die Plattformen von Vodafone Deutschland, Telekom, Unitymedia, 1&1, T-Mobile Austria, A1 Telekom, UPC Schweiz und Zattoo verbreitet. Zudem werden die Inhalte von eSPORT1 auch auf einer eigenen eSports-App verfügbar sein.