Allerdings sind aktuelle Erfolge stärker gewichtet als länger zurückliegende. So zählt Finnlands WM-Titlel von 2019 noch 75% von 1200 Punkten - also 900 Punkte. Schwedens WM-Triumph aus dem Jahr 2017 zählt dagegen nur noch 25% von 1200 Punkten - also 300 Punkte. Deutschlands Olympia-Silber von 2018 gibt dem DEB-Team im aktuellen Ranking noch 50% von 1160 Punkten - somit 580 Punkte.

IIHF-Eishockey-Weltrangliste:

Kanada - 3470 Russland - 3400 Finnland - 3345 Schweden - 3325 Tschechien - 3200 Vereinigte Staaten - 3140 Deutschland - 3090 Schweiz - 3060 Slowakei - 2835 Lettland - 2810 Norwegen - 2765 Dänemark - 2685 Weißrussland - 2545 Frankreich - 2540 Italien - 2480 Kasachstan - 2420 Österreich - 2415 Südkorea - 2385 Großbritannien - 2380 Slowenien - 2345 Ungarn - 2160 Polen - 2060 Litauen - 1985 Japan - 1975 Rumänien - 1940 Ukraine - 1875 Estland - 1860 Niederlande - 1740 Kroatien - 1695 Serbien - 1660 Spanien - 1470 Volksrepublik China - 1420 Island - 1325 Israel - 1320 Australien - 1315 Belgien - 1150 Mexiko - 1150 Georgien - 1095 Neuseeland - 1015 Bulgarien - 1015 Nordkorea - 860 Türkei - 750 Luxemburg - 705 Republik China (Taiwan) - 605 Turkmenistan - 590 Südafrika - 545 Vereinigte Arabische Emirate - 500 Hongkong - 490 Bosnien und Herzegowina - 335 Thailand - 280

(Stand: 20.05.2021)

Anzeige

Eishockey-Weltrangliste: Was bringt die WM 2021?

Gerade einmal 145 Punkte trennen die ersten vier der aktuellen Weltrangliste. Es ist also sehr gut möglich, dass es nach der Eishockey-WM 2021 ganz anders aussehen wird.

Eishockey-WM 2021: