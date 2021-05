Am 21. Mai startet die 84. Eishockey Weltmeisterschaft in Riga (Lettland). Nach dem Ausfall der Eishockey-WM 2020 durch die Corona-Pandemie findet die diesjährige WM unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in einer Bubble statt. Alle teilnehmenden Mannschaften werden in einem Hotel unweit der Spielstätte untergebracht.

Eishockey WM: Wer ist aktueller WM-Titelträger?

Aktueller Titelträger ist Finnland. Bei der letzten WM 2019 in der Slowakei gewannen die Finnen das WM-Finale gegen Kanada.

Wer ist Eishockey-WM-Rekordsieger?

Mit 26 WM-Titeln ist derzeit Kanada Rekordsieger.

Wie viele Titel konnte die deutsche Eishockey Nationalmannschaft holen?

Das DEB-Team konnte bislang keinen Turniersieg erzielen. Die besten Ergebnisse waren jeweils ein zweiter Platz in den Jahren 1930 & 1953.

Alle Eishockey-Weltmeister seit 1920

*(Finalist in Klammern)

2019 Finnland (Kanada)

2018 Schweden (Schweiz)

2017 Schweden (Kanada)

2016 Kanada (Finnland)

2015 Kanada (Russland)

2014 Russland (Finnland)

2013 Schweden (Schweiz)

2012 Russland (Slowakei)

2011 Finnland (Schweden)

2010 Tschechien (Russland)

2009 Russland (Kanada)

2008 Russland (Kanada)

2007 Kanada (Finnland)

2006 Schweden (Tschechien)

2005 Tschechien (Kanada)

2004 Kanada (Schweden)

2003 Kanada (Schweden)

2002 Slowakei (Russland)

2001 Tschechien (Finnland)

2000 Tschechien (Slowakei)

1999 Tschechien (Finnland)

1998 Schweden (Finnland)

1997 Kanada (Schweden)

1996 Tschechien (Kanada)

1995 Finnland (Schweden)

1994 Kanada (Finnland)

1993 Russland (Schweden)

1992 Schweden (Finnland)

1991 Schweden (Kanada)

1990 UdSSR (Schweden)

1989 UdSSR (Kanada)

1987 Schweden (UdSSR)

1986 UdSSR (Schweden)

1985 CSSR (Kanada)

1983 UdSSR (CSSR)

1982 UdSSR (CSSR)

1981 UdSSR (Schweden)

1979 UdSSR (CSSR)

1978 UdSSR (CSSR)

1977 CSSR (Schweden)

1976 CSSR (UdSSR)

1975 UdSSR (CSSR)

1974 UdSSR (CSSR)

1973 UdSSR (Schweden)

1972 CSSR (UdSSR)

1971 UdSSR (CSSR)

1970 UdSSR (Schweden)

1969 UdSSR (Schweden)

1968 UdSSR (CSSR)

1967 UdSSR (Schweden)

1966 UdSSR (CSSR)

1965 UdSSR (CSSR)

1964 UdSSR (Schweden)

1963 UdSSR (Schweden)

1962 Schweden (Kanada)

1961 Kanada (CSSR)

1960 USA (Kanada)

1959 Kanada (UdSSR)

1958 Kanada (UdSSR)

1957 Schweden (UdSSR)

1956 UdSSR (USA)

1955 Kanada (UdSSR)

1954 UdSSR (Kanada)

1953 Schweden (BRD)

1952 Kanada (USA)

1951 Kanada (Schweden)

1950 Kanada (USA)

1949 CSSR (Kanada)

1948 Kanada (CSSR)

1947 CSSR (Schweden)

1939 Kanada (USA)

1938 Kanada (Großbritannien)

1937 Kanada (Großbritannien)

1936 Großbritannien (Kanada)

1935 Kanada (Schweiz)

1934 Kanada (USA)

1933 USA (Kanada)

1932 Kanada (USA)

1931 Kanada (USA)

1930 Kanada (Deutschland)

1928 Kanada (Schweden)

1924 Kanada (USA)

1920 Kanada (USA)

