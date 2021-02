Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hat im ersten Länderspiel nach einem Jahr Coronapause einen Sieg eingefahren. Gegen Gastgeber Schweiz setzte sich die DEB-Auswahl am Donnerstagabend in Romanshorn 1:0 nach Penaltyschießen durch.

Sowohl in 60 Minuten regulärer Spielzeit als auch in fünf Minuten Verlängerung war kein Tor gefallen.

Am Freitag und Samstag stehen weitere Spiele gegen die Schweiz an, in denen das deutsche Team wieder von U18-Bundestrainerin Franziska Busch betreut wird, die den derzeit als Interims-Sportdirektor tätigenden Christian Künast in dessen Position als Frauen-Bundestrainer vertritt.

Die Weltmeisterschaft ist für den Zeitraum vom 7. bis 17. April in den kanadischen Städten Halifax und Truro angesetzt.