In wenigen Tagen startet in der Slowakei die Eishockey-WM (vom 10. bis 26. Mai LIVE auf SPORT1).

In Vorbereitung auf das Großereignis testet die deutsche Nationalmannschaft am Samstagabend bereits zum zweiten Mal im Rahmen der Euro Hockey Challenge. In Deggendorf trifft das Team von Bundestrainer Toni Söderholm auf den Nachbarn aus Österreich (Eishockey: Deutschland - Österreich ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Bereits vor zwei Tagen fand ein Aufeinandertreffen der beiden Teams statt. Trotz einer bravourösen Leistung von Superstar Leon Draisaitl musste sich das deutsche Team mit 2:3 geschlagen geben.

"30 Minuten waren okay, aber dann haben wir uns selbst in den Fuß geschossen", sagte Bundestrainer Toni Söderholm nach der Partie. Auch Korbinian Holzer äußerte im Anschluss Kritik. "Wir müssen uns das selber zuschreiben. Zum Schluss haben wir ein bisschen überheblich gespielt und gemeint, es geht auch so." (DATENCENTER: Spielplan Eishockey-WM)

Söderholm mit klaren Vorgaben

Im zweiten Duell mit den österreichischen Nachbarn soll am Abend vor allem am Defensivverhalten gearbeitet werden. "Ich möchte klare Entscheidungen sehen, dass wir entschlossener spielen", forderte Söderholm für den vorletzten WM-Härtetest.

Die Nationalspieler der Adler Mannheim und des EHC Red Bull München, die am Freitag noch in den DEL-Playoffs auf dem Eis standen, stehen dabei noch nicht zur Verfügung. Beim letzten WM-Test am 7. Mai gegen die USA sieht dies bereits anders aus.

