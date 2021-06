3:2 nach Penaltyschießen trotz 0:2-Rückstand: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im Halbfinale der WM ein kleines Wunder vollbracht. Der Erfolg gegen die Schweiz war an Dramatik kaum zu überbieten.

Entsprechend groß fiel anschließend der Jubel der DEB-Spieler aus. Einer der Helden war besonders überwältigt. (Eishockey-WM: Halbfinale Finnland - Deutschland am Samstag ab 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER)

Kapitän Moritz Müller kämpfte in einem Interview mit einem dänischen Fernsehsender vergeblich gegen seine Tränen an.

Müller mit Kampfansage an Finnland

"Manchmal verdienen Teams sowas wie das. Und wenn man so viel Herz und Emotionen in einem Spiel gibt, dann verdient man einen Sieg wie diesen. Ich bin so stolz auf das Team", sagte der 34-Jährige bei TV2 mit teils zittriger Stimme und Tränen in den Augen.

Auf die Frage, wie gut "Halbfinalist Deutschland" klinge, entgegnete Müller berührt: "F***ing awesome! F***ing awesome!" (Deutsch: "Verdammt großartig")

Der Verteidiger der Kölner Haie ergänzte im Hinblick auf das Halbfinale gegen Finnland am Samstag: "Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen dasselbe zeigen, wir werden keine Pause machen."

Das Duell mit den Finnen in der Gruppenphase hatte Deutschland mit 1:2 verloren. Ein weiteres emotionales Spiel wäre keine Überraschung.

