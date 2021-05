So hatten sich die Schweden den Start in die Eishockey-WM in Lettland sicher nicht vorgestellt!

Die favorisierten Schweden, denen allerdings zahlreiche Stars abgesagt haben, unterlagen in Gruppe A im Skandinavien-Duell überraschend Dänemark mit 3:4. (WM 2021: Alle Spiele und Ergebnisse)

Es war ein historisches Fiasko für die Tre Kronor, die alle bisherigen elf WM-Partien mit Dänemark seit 2003 klar gewonnen hatten – und zwar mit einem Torverhältnis von insgesamt 58:17.

Jensen schockt Schweden mit drei Toren

Doch diese schwedische Serie ist nun gerissen, was vor allem an Dänemarks Nicklas Jensen lag, der drei Treffer und einen Assist beisteuerte. (Der gesamte Spielplan der Gruppenphase)

Der elfmalige Weltmeister Schweden ging gegen Dänemark sogar mit 1:0 und 2:1 in Führung, doch ein Doppelschlag kurz vor Ende des zweiten Drittels brachte die Wende zugunsten der Dänen.

In der Gruppe B feierte die deutsche Nationalmannschaft derweil mit einem 5:1-Erfolg gegen Norwegen bereits den zweiten Sieg bei dieser WM.