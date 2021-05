hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Jetzt muss sich zeigen, was der historische Coup auch gegen Kanada wert war:

Bei der Eishockey-WM in Riga bekommt es die deutsche Mannschaft im vierten Spiel zwar mit keinem allzu großen Namen zu tun - auf der Hut sein sollte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gegen Kasachstan trotzdem. (WM 2021: Alle Spiele und Ergebnisse).

Immerhin trifft Deutschland nach den überzeugenden Siegen gegen Italien (9:4) und Norwegen (5:1) sowie dem Husarenstreich gegen Kanada (3:1) nun auf das Überraschungsteam - und SPORT1 ist erneut LIVE dabei.

Schwarz-Rot-Gold um Bundestrainer Toni Söderholm dürfte dabei wissen: Auch wenn der anstehende Kontrahent Kasachstan am Dienstagabend gegen die USA mit 0:3 den Kürzeren zog - Siege zuvor gegen Gastgeber Lettland und Weltmeister Finnland sollten Warnung genug sein.

So emotional war der historische Sieg gegen Kanada

Deutschland gegen Kasachstan vor Viertelfinal-Einzug

"Es ist eine kompakte Mannschaft und sie haben starke Ergebnisse erzielt. Das hat ihnen viel Selbstbewusstsein gegeben. Wir müssen mental stark sein und uns vorbereiten", sagt Söderholm bei SPORT1, der aber auch meint: "Wir haben aus dem Spiel gegen Kanada viel Positives mitgenommen."

Kapitän Moritz Müller wiederum fügt an: "Es ist uns bisher sehr gut gelungen, als Mannschaft aufzutreten."

Mehr noch: Olympia-Silbermedaillengewinner Dominik Kahun verstärkt nach seinem Playoffs-Aus in der NHL das Team - Superstar Leon Draisaitl wird dagegen nicht nach Lettland reisen. Das Duo war in der Nacht zu Dienstag mit den Edmonton Oilers im Kampf um den Stanley Cup bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Kahun verstärkt DEB-Team - Draisaitl passt

Eis-Gala! Deutschland krönt WM-Start mit Traumtoren

"Dominik hat signalisiert, dass er unbedingt zur WM kommen möchte", erklärt Söderholm bei SPORT1. "Mit seiner Schnelligkeit, seinen technischen Fähigkeiten und der NHL-Erfahrung kann er unserem Spiel noch einmal ein besonderes Element geben. Dass er so schnell ins Flugzeug steigen kann, war der ausschlaggebende Grund."

Bei Leon indes "waren die Umstände anders und eine Abreise nicht sofort möglich. Daher haben wir miteinander beschlossen, dass er nicht nach Lettland reist. Er hat sich für unser Interesse bedankt und wünscht der Mannschaft ganz viel Erfolg."

So oder so: Tabellenführer Deutschland könnte mit dem vierten Sieg den Einzug ins Viertelfinale schon vorzeitig perfekt machen. Es ist das vierte Aufeinandertreffen bei einer WM.

Der brutale Milchbubi: Mit diesen Checks verzückt Seider Deutschland

Schlechte Erinnerungen an Kasachstan

Zweimal gewann die DEB-Auswahl: 2004 mit 4:2 und 2014 mit 2:1 nach Penaltyschießen.

Einmal allerdings verlor das deutsche Team - mit bitteren Konsequenzen. Bei der WM 2005 in Österreich gab es zum Auftakt in Wien eine 1:2-Pleite und am Ende in Innsbruck den Abstieg. (Alles Wichtige zur WM 2021).

