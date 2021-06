Siegen oder Fliegen - so lautet die Devise für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Bei der Eishockey-WM in Riga steht das Team von Bundestrainer Toni Söderholm vor einem Endspiel ums Viertelfinale. Gegen den punktgleichen Gastgeber Lettland zählt nur ein Sieg - sonst platzt der Traum von der ersten WM-Medaille seit 68 Jahren schon in der Vorrunde. (WM 2021: Alle Spiele und Ergebnisse)

Nach einem perfekten Auftakt mit drei Siegen in den ersten drei Spielen kassierte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag beim 0:2 gegen die USA bereits die dritte Niederlage in Folge. Jetzt geht es im letzten Gruppenspiel gegen die Letten um den Einzug in die K.o.-Runde - und SPORT1 ist wieder LIVE dabei.

Gegen die Letten sind beim Showdown mehr denn je starke Nerven gefragt. Auch weil pünktlich zum wichtigsten Spiel der Gastgeber maximal 2660 Besucher erlaubt sind. "Die Jungs freuen sich drauf", sagte Söderholm, der durch die lettischen Fans auf den Rängen keinen Nachteil sieht: "Es ist egal, ob die Zuschauer von hier sind oder vom Mond kommen."

Deutschland mit guten Erinnerungen an Lettland

Die Hoffnungen des DEB-Teams ruhen dabei auf NHL-Star Dominik Kahun. Der Stürmer von den Edmonton Oilers feierte bei der bitteren 0:2-Niederlage gegen die USA sein WM-Debüt und hatte kurz vor Schluss mit einem Pfostentreffer einen möglichen Punktgewinn auf dem Schläger, ehe die USA mit einem Empty Netter alles klarmachten.

"Es hat der letzte Wille, der letzte Zug zum Tor gefehlt", sagte Kapitän Moritz Müller im Gespräch mit SPORT1. "Aber wir haben gar keine Zeit, um in Emotionen hängen zu bleiben." Im Showdown gegen Lettland soll daher die Krönung folgen.

Weil erstmals Zuschauer zugelassen sind, erwartet der Verteidiger eine "Schlacht" - und verwies auf das entscheidende 3:2 in der Qualifikation für Olympia 2018 an selber Stelle: "Wir haben schon einmal gewonnen und werden es wieder machen." (Alles Wichtige zur WM 2021)

