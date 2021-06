Die Eishockey-WM in der lettischen Hauptstadt Riga geht in die entscheidende Phase.

Ursprünglich sollte das Turnier zusätzlich auch in Weißrussland stattfinden, doch wegen der angespannten politischen Lage in dem Land finden alle Partien in Lettland statt.

Nach der Gruppenphase steht nun die Finalrunde an. Mit dabei ist auch die deutsche Nationalmannschaft, die sich mit einem Sieg im Krimi gegen den Gastgeber im letzten Gruppenspiel noch für das Viertelfinale qualifiziert hat.

Deutschland gegen Schweiz gefordert

Als Tabellendritter der Gruppe B steht für das DEB-Team am Donnerstag das Duell mit der Schweiz an (ab 15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

Der Gegner weckt schöne Erinnerungen: Vor elf Jahren war gegen die Eidgenossen bei der Heim-WM erstmals seit 1953 der Sprung unter die besten Vier gelungen. "Gegen wen wir spielen, ist uns egal", sagte Stürmer Markus Eisenschmid, "wir haben gezeigt, dass wir die Großen kitzeln und oben kratzen können".

Bundestrainer Toni Söderholm meinte: "Es ist einfach top, dass wir uns die Möglichkeit gegeben haben, um Medaillen zu spielen."

In welchem Modus wird jetzt gespielt? Wer ist noch alles dabei? SPORT1 fasst alle wichtigen Informationen zur Finalrunde der Eishockey-WM zusammen.

Die Favoriten auf den Titel

Deutschland ist gut in die WM gestartet und hat in der Vorrunde gegen Italien, Norwegen und Kanada starke Leistungen gezeigt. Danach folgten allerdings drei knappe Niederlagen (2:3 gegen Kasachstan, 1:2 gegen Finnland und 0:2 gegen die USA). Erst im letzten Gruppenspiel konnten Söderholms Schützlinge gegen Lettland wieder einen Erfolg einfahren.

Die deutsche Auswahl gehört daher wohl nicht zu den Top-Favoriten, darf sich aber durchaus Chancen ausrechnen. Denn: Der Sieg zum Abschluss der Vorrunde könnte für das DEB-Team zum Vorteil werden. "Wenn du so ein knappes Spiel gewinnst, gerade so ein Do-or-die-Spiel, gibt das sehr viel Energie", erklärte Matthias Plachta bei SPORT1.

Jubilar Plachta lobt Energie im "Do-or-Die-Spiel"

Russland und den USA kommt durch den Gruppensieg natürlich eine Favoritenrolle zu, die Russen müssen nun im Viertelfinale gegen Kanada - die Auswahl aus dem Eishockey-Mutterland - ran. Die US-Boys bekommen es mit der Slowakei zu tun.

Der Modus der Eishockey-WM

16 Teams haben in zwei Achter-Gruppen um den Einzug in die K.o.-Phase gekämpft. Die vier bestplatzierten Teams jeder Gruppe, wobei bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählte, stehen nun im Viertelfinale. Jetzt geht es im K.o.-Modus weiter. (Hier zu den Tabellen der Eishockey-WM)

Da es keinen Turnierbaum gibt, trifft im Halbfinale das bestplatzierte Team aus der Gruppenphase auf das viertplatzierte - sowie das zweitbeste auf das drittbeste. Folgende Kriterien kommen dabei zur Anwendung:

1. Platzierung in der Gruppe

2. Punkte in der Gruppenphase

3. Tordifferenz in der Gruppenphase

4. Erzielte Tore in der Gruppenphase

5. Platzierung in der Weltrangliste vor dem Turnier.

Der Spielplan der Finalrunde (3. Juni - 6. Juni 2021):

Hier gibt es den gesamten Spielplan der Eishockey-WM.

