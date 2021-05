Endlich ist es soweit!

Nach den DEL-Playoffs dürfen sich die Eishockeyfans gleich auf den nächsten Leckerbissen freuen. In Riga findet die 84. Weltmeisterschaft statt und Deutschland startet direkt am ersten WM-Tag gegen Italien in das Turnier. (WM 2021 in Riga, Gruppe B: Deutschland - Italien, LIVE ab 15.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Eishockey WM Livestream: Deutschland - Italien ab 15.00 Uhr im TV & Stream verfolgen:

TV: SPORT1 Livestream

Stream: SPORT1, SPORT1 App

Eishockey WM LIVE: Alle Spiele der IIHF WM im Liveticker

SPORT1 bietet einen Liveticker zu den Spielen der Eishockey WM 2021.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Italien Favorit

Dabei wollen die DEB-Cracks mit einem guten Start ordentlich Schwung aufnehmen, um bei diesem Turnier vielleicht für die ganz große Überraschung zu sorgen. Der künftige NHL-Verteidiger Moritz Seider betonte, wir wollen "die Sensation schaffen", der Mannheimer Markus Eisenschmid will sogar dem letzten Weltmeister Finnland nacheifern, der 2019 ohne NHL-Stars Gold gewann: "Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir das auch können." (Alles Wichtige zur WM 2021)

Alle 64 Spiele! Die Eishockey-WM vom 21. Mai bis 6. Juni LIVE bei SPORT1

Eishockey-WM 2021: Italien im Corona-Chaos

Im Gegensatz zu den DEB-Träumen hofft Gegner Italien nur auf einen würdigen WM-Auftritt. Mit gleich 15 Coronafällen ist der deutsche Auftaktgegner ordentlich gebeutelt. Für Bundestrainer Toni Söderholm spielt das allerdings keine Rolle. Für ihn ist es wichtiger, dass sein Team gleich zu seinem Spiel findet.

Wie das Match gegen Italien dann ausgeht, ist dem Finnen dabei egal - solange man als Sieger vom Eis geht: "Solange wir einen Sieg holen, ist es nicht so wichtig, ob es 3:1 oder 8:1 steht."

Die NHL LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Ein Sieg gegen Italien wäre aber auch aus anderer Sicht wichtig. Mit Italien und Norwegen stehen zuerst schwächere Gegner auf dem Programm, ehe im dritten Gruppenspiel mit Kanada der erste schwere Brocken kommt. (WM 2021: Alle Spiele und Ergebnisse)

