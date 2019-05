Mitfavorit USA hat bei der Eishockey-WM in der Slowakei Kurs auf das Viertelfinale genommen. Mit einem hart erkämpftem 3:2 nach Verlängerung (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) gegen Finnland in Kosice sicherte sich der WM-Dritte den zweiten Sieg im dritten Spiel und hat in der deutschen Gruppe A nun fünf Punkte auf dem Konto. (SERVICE: Spielplan der Eishockey-WM)

Die Finnen bleiben nach der ersten Turnierniederlage mit sieben Punkten an der Spitze vor Deutschland (6) und den USA.

Anzeige

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bestreitet ihr drittes Spiel am Dienstag gegen den Vorletzten Frankreich (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im YouTube-Stream) und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Russland siegt ohne Mühe

Rekordweltmeister und Olympiasieger Russland feierte unterdessen in Bratislava bereits den dritten ungefährdeten Sieg in der Gruppe B. Das Team um NHL-Superstar Alexander Owetschkin schlug Tschechien mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Für die vom früheren DEL-Profi Ilja Worobjow trainierten Russen trafen Sergei Andronow, Nikita Gussow und Nikita Saizew.

Für das US-Team, das nach einer 2:0-Führung zunächst den Ausgleich hinnehmen musste, war Dylan Larkin der Matchwinner. Der Center der Detroit Red Wings traf in der vierten Minute der Verlängerung.