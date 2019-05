Titelverteidiger Schweden und Kanadas NHL-Auswahl haben mit dem jeweils dritten Sieg im vierten Spiel Kurs auf das Viertelfinale bei der Eishockey-WM in der Slowakei genommen.

Die Tre Kronor fegte in der Gruppe B in Bratislava Österreich mit 9:1 (5:0, 2:0, 2:1) vom Eis. Mehr Probleme hatten die Kanadier beim 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) gegen Frankreich in der deutschen Gruppe A in Kosice.

Frankreich kann Favorit Kanada nur kurz ärgern

Der nach dem Play-off-Aus mit der Colorado Avalanche eingeflogene NHL-Stürmer Gabriel Landeskog erzielte bereits nach 69 Sekunden das schwedische Führungstor. Für Kanada war Anthony Mantha zweimal erfolgreich, der Angreifer der Detroit Red Wings schraubte sein Konto auf fünf Turniertreffer.