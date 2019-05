Gastgeber Slowakei droht bei der Eishockey-WM das Aus in der Gruppenphase - die Last-Minute-Pleite gegen das DEB-Team setzt die Slowaken unter Zugzwang. Die Mannschaft des kanadischen Trainers Craig Ramsay muss die verbleibenden drei Spiele gewinnen, um noch ins Viertelfinale einzuziehen.

Slowaken fordern Frankreich - Finnland vor Pflichtaufgabe

Am Freitag trifft die Slowakei auf Frankreich (Eishockey-WM: Slowakei - Frankreich, ab 16 Uhr LIVE im TV und STREAM bei SPORT1). Die Franzosen haben nach vier Niederlagen in Folge zum Auftakt nur noch minimale Chancen aufs Weiterkommen.

Im zweiten Spiel in Deutschlands Gruppe A ist die Favoritenrolle klar verteilt: Tabellenzweiter Finnland spielt gegen den Eishockey-Zwerg Großbritannien (Eishockey-WM: Finnland - Großbritannien, ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM bei SPORT1). Die Puckjäger von der Insel stehen auf dem letzten Tabellenplatz - alles andere als ein Sieg für die Finnen wäre eine dicke Überraschung.

Österreich will ersten Sieg gegen Norwegen

In Gruppe B kommt es zum Duell der bisher punktlosen Teams Österreich und Norwegen (Eishockey-WM: Österreich - Norwegen, ab 16.15 Uhr im LIVETICKER). Für beide Mannschaften ist das Viertelfinale bereits in weite Ferne gerückt - es gilt allerdings den letzten Gruppenplatz und damit den Abstieg in die zweitklassige Division IA abzuwenden.

Abends fordert der Tabellendritte Tschechien das Schlusslicht Italien (Eishockey-WM: Tschechien - Italien, ab 20.15 Uhr im LIVETICKER). Die Tschechen haben sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale erarbeitet, sind aber trotzdem noch nicht durch.