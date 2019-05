Aufsteiger Großbritannien hat bei der Eishockey-WM überraschend den Klassenerhalt geschafft, Frankreich steht in Gruppe A als erster Absteiger fest.

Unterdessen komplettierte Schweden das Feld der Viertelfinalisten. Mit dem 5:4-Sieg gegen Lettland beseitigten die "Tre Kronor" in Gruppe B die letzten Zweifel an der Qualifikation für das Viertelfinale.

Die Briten, die vor zwei Jahren noch drittklassig waren, gewannen am Montag ihr letztes Vorrundenspiel mit 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) nach Verlängerung gegen die Equipe Tricolore und sicherten sich in der deutschen Gruppe A in Kosice dank des direkten Vergleichs noch den vorletzten Tabellenplatz. (SERVICE: Die Tabellen der WM)

Frankreich, vor zwei Jahren zusammen mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) noch WM-Ausrichter, ist erstmals seit 2007 wieder zweitklassig.

Der zweite Absteiger wird am Montagabend (20.15 Uhr im LIVETCKER) in der Gruppe B in Bratislava zwischen Mitaufsteiger Italien und Österreich ermittelt.

Frankreich führte durch Tore des Schwenningers Anthony Rech (24., 28.) und des Ex-Straubingers Sacha Treille (28.) schon mit 3:0. Doch Robert Dowd (35.), Mike Hammond (39.) und Robert Farmer (46.) sorgten für den Ausgleich. Nach 123 Sekunden in der Verlängerung schickte Ben Davies die Franzosen in die Zweitklassigkeit.