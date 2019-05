Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist in der Slowakei mit vier Siegen perfekt in die WM gestartet - am Samstag fand die historische Siegesserie allerdings ein krachendes Ende.

Beim 1:8 gegen Kanada ging das DEB-Team regelrecht unter. Gegen die USA folgte direkt die nächste Pleite, diesmal gab es jedoch keinen Grund, sich zu schämen. Zwar Sprang bei 1:3 nichts Zählbares heraus, die Spieler zeigten sich trotzdem zufrieden. "Über 60 Minuten war es unsere beste Turnierleistung", bilanzierte Korbinian Holzer bei SPORT1.

Dennoch drohen nun im Viertelfinale die nächsten Hammer-Gegner. Auch deshalb muss Deutschland am Abend auf Schützenhilfe der Dänen gegen Kanada hoffen (Eishockey-WM: Kanada - Dänemark ab 20.10 Uhr LIVE im TV und STREAM).

USA schießt Deutschland ins Viertelfinale

Denn noch geht es um die Platzierung. Der Einzug ins Viertelfinale steht dank Schützenhilfe der USA bereits seit Samstag fest. Nach dem 7:1-Sieg der Amerikaner gegen Dänemark ist Deutschland nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Gruppe A zu verdrängen und hat damit neben dem Viertelfinale auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 endgültig in der Tasche.

Achtung, DEB-Team! Hier schießt sich Finnland warm

Zunächst steht am Dienstag noch das Duell gegen Finnland auf dem Programm (12.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im YouTube-Stream), ehe der Blick auf das Viertelfinale gerichtet wird. "Wenn jeder seine Arbeit macht, können wir auch gegen Finnland drei Punkte holen", gab Marco Nowak bei SPORT1 die Marschrichtung vor.

Und diese Punkte braucht das DEB-Team dringend: Bei einer weiteren Niederlage droht ein Viertelfinalduell gegen Olympiasieger Russland. Die Mannschaft um NHL-Superstar Alexander Ovechkin steht mit sechs Siegen souverän an der Tabellenspitze der Gruppe B. Im Lager des DEB-Teams würde man dem Rekordweltmeister wohl liebend gern aus dem Weg gehen.

SPORT1 beleuchtet, welcher Gegner der deutschen Mannschaft im Viertelfinale droht.

- Wo landet Deutschland?

Mit 12 Punkten bei vier Siegen und zwei Niederlagen befindet sich das Team von Bundestrainer Toni Söderholm aktuell auf Rang vier der Gruppe A, punktgleich mit Kanada. Während den Deutschen allerdings nur noch ein Spiel in der Vorrunde bleibt, um Punkte zu sammeln, stehen bei Kanada noch zwei Partien auf dem Programm. Am Abend ist das Team von Chefcoach Alain Vigneault gegen Dänemark gefordert (Eishockey-WM: Kanada - Dänemark ab 20.10 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Ein Sieg und damit drei Punkte gegen den Tabellensechsten scheinen nicht unwahrscheinlich. Im letzten Gruppenspiel treffen die Kanadier schließlich auf die USA. Sollte Kanada eines der beiden Spiele gewinnen, hat das DEB-Team bereits keine Chance mehr, vorbeizuziehen, da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt.

Auch die USA befinden sich für Deutschland theoretisch noch in Reichweite. Die Amerikaner haben derzeit zwei Punkte mehr auf dem Konto und belegen hinter Finnland Platz zwei.

Bei einer Niederlage der USA gegen Kanada und gleichzeitig einem deutschen Erfolg gegen Finnland würde sich das DEB-Team also Platz drei in der Gruppe A sichern.

Allerdings hilft nur ein Sieg innerhalb der regulären Spielzeit. Sollte sich die Mannschaft um NHL-Star Draisaitl erst in der Overtime oder nach Penalty-Schießen durchsetzen (zwei Punkte), bestünde Punktgleichheit - und den direkten Vergleich haben die USA gewonnen.

Unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz ist eines klar: Um überhaupt eine Chance auf Rang drei zu haben, muss die deutsche Mannschaft zuerst einen Sieg gegen Finnland einfahren. (SERVICE: Die besten Spieler der Eishockey-WM)

- Wer kommt aus Gruppe B?

Auch in Gruppe B stehen alle Viertelfinalisten bereits fest - die Platzierungen aber noch nicht. Olympiasieger Russland führt die Rangliste mit 18 Punkten derzeit an und würde bei einem Gruppensieg - im Falle des vierten Platzes für das DEB-Team - somit in der nächsten Runde auf Deutschland treffen.

Tschechien liegt allerdings nur drei Zähler hinter dem großen Titelfavoriten und hat damit genau wie Schweden auf Rang drei noch eine Chance auf den Gruppensieg. Dazu müsste es allerdings zu einem Dreiervergleich zwischen den drei Mannschaften kommen.

Sollten sich die Tschechen also gegen die Schweiz durchsetzen und Schweden sowohl gegen Lettland als auch Russland gewinnen, würde die Anzahl der Punkte in einer Gruppe zwischen Schweden, Russland und Tschechien über Platz eins entscheiden. (Eishockey-WM: USA - Kanada, Schweden - Russland in der Konferenz ab 20 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Kurios: Selbst in diesem Dreiervergleich hätten alle drei Teams dann drei Punkte - das Torverhältnis aus den direkten Duellen würde dann den Unterschied machen.

Im Kampf um Platz zwei in der Gruppe B wird es noch spannender. Neben dem Dreiergespann aus Schweden, Russland und Tschechien hat sogar die Schweiz noch die Möglichkeit, den 2. Rang zu erobern.

Viertelfinale: Gegner völlig offen

Gelingt dem DEB-Team also der Coup gegen Finnland, kann im Viertelfinale jeder der Finalisten aus Gruppe B warten.

Aber selbst bei einer Niederlage gegen den Tabellenersten aus Gruppe A heißt der Gegner nicht automatisch Russland. Doch auch die Tschechen oder Schweden würden sicherlich keine leichte Aufgabe darstellen. (SERVICE: Alle Infos zur Eishockey-WM 2019)