Das Powerranking zu den WM-Viertelfinals zum Durchklicken:

Die Eishockey-WM geht in die heiße Phase. Acht Teams kämpfen in den Viertelfinals um den Einzug in die nächste Runde. Wer setzt sich die Krone auf? Wer holt sich am Ende den Titel?

Deutschland, das im Viertelfinale auf Tschechien trifft (Mittwoch, ab 19.00 Uhr LIVE im TV und im Stream), mischt ordentlich mit und ganz vorne steht ein Team, das zuletzt Titelverteidiger Schweden demontierte. SPORT1 checkt die Favoriten und Chancen der Stars im Powerranking.