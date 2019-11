Bundestrainer Toni Söderholm hat Alexander Oblinger und Lucas Dumont für den Deutschland Cup am Wochenende in Krefeld nachnominiert.

Die beiden Angreifer der Kölner Haie rücken für die leicht angeschlagenen Markus Eisenschmid und Leo Pföderl in den Kader der Nationalmannschaft.

Mit fünf Debütanten und ohne zahlreiche Etablierte geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den Deutschland Cup vom 7. bis 10. November (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) in Krefeld.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trifft bei ihrem Heimturnier am Donnerstag (19.45 Uhr) auf den Vorjahressieger Russland, am Samstag (13.00 Uhr) auf die Schweiz und am Sonntag (14.30 Uhr) auf die Slowakei.

Der DEB-Kader im Überblick:

Tor: Niederberger (Düsseldorf), Reich (München), Treutle (Nürnberg)

Verteidigung: Sezemsky (Augsburg), Jonas Müller (Berlin), Ebner, Nowak (beide Düsseldorf), Wagner (Ingolstadt), Ugbekile (Köln), Sacher (Schwenningen), Brandt (Straubing), Bittner (Wolfsburg)

Angriff: Noebels (Berlin), Kammerer (Düsseldorf), Wohlgemuth (Ingolstadt), Oblinger, Dumont, Tiffels, Uvira (alle Köln), Pietta (Krefeld), Daubner, Kastner (beide München), Eder, Fischbuch (beide Nürnberg), Schütz (IK Oskarshamn/Schweden), Brunnhuber, Ziegler (beide Straubing)