Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat Angreifer Borna Rendulic zurückgeholt.

Alle 64 Spiele! Die Eishockey-WM vom 21. Mai bis 6. Juni LIVE bei SPORT1

Anzeige

Der 29-jährige Kroate kehrt nach einem Jahr bei Örebro HK aus der schwedischen SHL zu den Adlern zurück und erhält einen Zweijahresvertrag. Der ehemalige NHL-Spieler stand bereits in der Saison 2019/20 in Mannheim unter Vertrag und war mit 27 Treffern in 50 Einsätzen Topscorer der Adler.