Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Sturmtalent Dennis Lobach um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Das teilten die Franken am Freitag mit. Der 21-Jährige wechselte in der vergangenen Saison vom EHC Red Bull München nach Nürnberg und kam für die Tigers auf 16 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie einen Treffer.

"Dennis ist ein schneller, offensivstarker Stürmer, der bei uns den nächsten Schritt gehen will und soll", sagte Geschäftsführer Frank Fischöder. Nürnberg kam in der vergangenen Saison nur auf zehn Siege und wurde in der Süd-Staffel Tabellenletzter.